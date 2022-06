Netflix, introdurre le pubblicità risolleverà il colosso dello streaming? Le previsioni

Secondo Michael Nathanson, analista di Wall Street, l'introduzione delle pubblicità aiuterà maggiormente Netflix rispetto al concorrente Disney+: quest'ultimo potrebbe incassare 1,8 miliardi di dollari entro il 2025 con l'introduzione del nuovo livello di abbonamento Disney+, contro una previsione di 1,2 miliardi di incassi per Netflix.

Nonostante la previsione di incasso sia più alta per Disney, saranno i risultati economici di Netflix a beneficiare maggiormente di questo nuovo flusso in entrata: ma com'è possibile?

Semplice: sui bilanci di Disney gravano anche i parchi a tema e i canali tv tradizionali, che hanno un forte impatto sulle spese della multinazionale dei media, come spiega Nathanson nella sua analisi.

L'introduzione degli incassi pubblicitari derivanti dalle nuove opzioni di abbonamento, per l'esperto, non sarà la panacea per tutti i mali di Netflix che ha recentemente subito un'ingente perdita di oltre 200mila abbonati: "Sebbene siamo entusiasti dell'opportunità che l'introduzione delle pubblicità potrà creare per i due colossi dello streaming, il diavolo starà nei dettagli, ovvero sui prezzi dei nuovi livelli di abbonamento e sulla quantità di visualizzazioni dei contenuti disponibili che saranno adatte alle inserzioni pubblicitarie", afferma Nathanson nella sua analisi preliminare che prende in esame il solo mercato statunitense.

Secondo l'analista, la maggior parte delle pubblicità su entrambe le piattaforme negli USA arriverà da "canali tv tradizionali di intrattenimento e informazione, dai grandi network".

Sia Disney+ che Netflix hanno annunciato l'introduzione degli spazi pubblicitari nei mesi scorsi, seguendo la scia di Peacock, HBO Max, Hulu e Paramount+ che già prevedevano un livello di abbonamento a prezzo ridotto e inclusivo degli spot pubblicitari.

Secondo Nathanson, Netflix godrà di una maggiore entrata tutta a vantaggio delle sue produzioni, nonché di un possibile aumento degli utenti e dei tempi di visione, mentre Disney potrà mettere in pratica la strategia di successo di Hulu e tentare di replicarla anche con Disney+.