Netflix investe nel Regno Unito: 1,6 milioni in formazione con i produttori di Bridgerton

Il successo di Bridgerton ha convinto una volta in più Netflix a puntare sui talenti e sulla creatività proveniente dal Regno Unito. Per fare in modo che in futuro possano nascere oltremanica altri titoli di livello, infatti, la piattaforma streaming è pronta a investire 1,6 milioni di dollari e a collaborare con Shondaland, che produce lo show.

Nasce così un'iniziativa, denominata Grow Creative UK, progettata per aiutare a sviluppare e supportare le carriere e la formazione di circa mille persone in tutto il Regno Unito attraverso le produzioni di Netflix, i suoi partner e le istituzioni educative. Nel progetto è coinvolta anche Shondaland, casa di produzione di Bridgerton con Regé-Jean Page, che offrirà a cinque tirocinanti l'opportunità di un'esperienza nei vari dipartimenti di produzione.

Il programma finanziato da Netflix fornirà inoltre altre opportunità di formazione sul set di titoli, non solo di fiction, britannici, come The Witcher o Sex Education. Il colosso dello streaming investirà anche 300.000 sterline nei prossimi tre anni nella London Screen Academy.

In attesa di una seconda strepitosa stagione di Bridgerton, Alison Small, responsabile della formazione di Netflix UK, ha dichiarato in una nota: "Quello che stiamo cercando di fare è aprire la porta alle persone e supportarle. Vogliamo essere lo studio che offre le maggiori opportunità di formazione nel Regno Unito e in tutte le nostre produzioni qui, per fare davvero la differenza e diversificare il settore."