Netflix, Katherine Langford mozzafiato: impugna Excalibur nelle prime foto di Cursed

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo finalmente mostrarvi le prime immagini ufficiali di Cursed, nuova serie originale del servizio di streaming on demand Netflix con protagonista Katherine Langford.

La star, interprete di Nimue, in una delle immagini che trovate in calce all'articolo può essere vista impugnare la mitica spada Excalibur, la mitologica arma di Re Artù: in Cursed, basato sulla celebre storia illustrata scritta da Tom Wheeler e disegnata dal leggendario fumettista Frank Miller, entrambi produttori esecutivi della serie, la classica storia del ciclo arturiano viene raccontata dal punto di vista della Dama del Lago, che dopo la morte di sua madre farà l'inaspettata conoscenza di Arthur, un giovane mercenario che l'aiuterà nella ricerca di Merlino e di un'antica spada, Excalibur. In questo straordinario viaggio Nimue diventerà un simbolo del coraggio e della ribellione nei confronti dei Paladini Rossi e il loro capo, il Re Uther.

"Portare questi personaggi dalla pagina allo schermo è stata una sfida creativa unica ed emozionante", ha detto Wheeler a EW. "Penso innanzitutto al cast di Cursed, Frank e io stavamo cercando una verità mitologica, attori che potessero conferire l'emozione e l'umanità necessaria oggi a questi personaggi leggendari senza però perdere il senso della magia elementale che li contraddistingue. Guidato da Katherine Langford, questo cast straordinario ha portato tanta profondità, impegno e cuore a questa storia. Non vediamo l'ora di presentarli al pubblico di tutto il mondo".

Oltre alla Langford, Cursed include tra gli altri anche Devon Terrell nei panni di Arthur, Gustaf Skarsgård come Merlino, Peter Mullan, Sebastian Armesto, Ella Prebble e Scarlett Rock.