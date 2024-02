Netflix, Kevin Spacey vs House of Cards: l'attore dovrà pagare 1 milione di risarcimento

Dopo l'esito del processo che lo ha visto coinvolto per molestie sessuali nel Regno Unito, Kevin Spacey sta tornando al lavoro e prendere parte a progetti cinematografici, anche se molto a rilento. Tuttavia, l'attore sarà costretto a versare una cifra non indifferente a conclusione della causa che lo vedeva coinvolto nell'ambito di House of Cards.

Kevin Spacey pagherà un milione di dollari alla MRC, la società di produzione di House of Cards, per risolvere le accuse di molestie sessuali nei confronti di giovani collaboratori dello show.

Spacey è stato escluso dalla stagione finale di House of Cards nel 2017 e rischiava di dover sborsare 31 milioni di dollari, dopo che un arbitro aveva stabilito che le accuse erano credibili e che la MRC meritava di recuperare i costi sostenuti per aver eliminato la stagione finale e ricominciare senza di lui.

Spacey ha accettato di pagare il milione di dollari in più anni, in rate pari al 10% del suo reddito al netto delle imposte. MRC si è anche assicurata la collaborazione di Spacey nel tentativo di recuperare il saldo dei costi da qualcuno che fosse nelle condizioni migliori di poter pagare: la sua compagnia di assicurazione.

Nell'aprile del 2022, MRC aveva citato in giudizio Fireman's Fund e Lloyd's of London sostenendo che l'assenza di Spacey dallo show era coperta dalle loro polizze di assicurazione sul cast.

Le produzioni ottengono un'assicurazione sul cast per tutelarsi nel caso in cui un attore chiave sia troppo malato per recitare. In questo caso, la MRC ha fatto notare che poco dopo che la CNN e altri organi di stampa hanno riportato la notizia della presunta cattiva condotta di Spacey, quest'ultimo si è fatto ricoverare al Meadows, una struttura in Arizona che fornisce cure per la dipendenza dal sesso. L'azienda ha sostenuto che ciò si qualifica come una malattia che fa scattare le polizze.

Il giudice Mark Epstein ha respinto due volte la causa assicurativa di MRC, la prima nell'aprile 2023 e la seconda in novembre. In quest'ultimo procedimento, il giudice aveva scritto che i contratti "non sono stati concepiti per coprire questo tipo di richieste".

Il giudice ha respinto completamente il caso, ma ha permesso a MRC di fare un ulteriore tentativo di modificare la causa contro Fireman's Fund. MRC ha quindi accettato di ridurre l'importo dovuto da Spacey da 36 milioni di dollari - compresi gli interessi maturati - a 1 milione di dollari. In cambio, Spacey ha accettato di testimoniare nella causa assicurativa, di farsi visitare da medici di entrambe le parti e di fornire le sue cartelle cliniche entro 10 giorni.