Netflix lancia un negozio online: da The Witcher a Stranger Things, ecco il merchandising

Netflix ha lasciato il suo nuovo shop online, Netflix.shop, primo punto vendita di proprietà e gestito dall'azienda che mette sul mercato direttamente i suoi prodotti. Naturalmente, Netflix ha già accordi di licenza per centinaia di prodotti basati sulla sua programmazione originale, venduti da Target, Walmart, Amazon, H&M, Sephora e altri.

Allora qual è l'obiettivo di Netflix - scoprite nel nostro approfondimento 5 serie tv italiane di Netflix davvero imperdibili - con il suo nuovo shop online. Lo spiega Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo di Netflix:"Il sito web è una nuova entusiasmante destinazione, che combina prodotti curati e una ricca narrazione in un'esperienza di acquisto unica su Netflix".



Netflix.shop venderà edizioni esclusive e limitate di 'abbigliamento e lifestyle di alta qualità accuratamente selezionati e legati regolarmente ai nostri show e al nostro marchio" ha scritto Simon.

In altre parole l'obiettivo di Netflix.shop è cercare di creare un buon cachet per i prodotti originali dell'azienda tra gli appassionati, con il vantaggio secondario di produrre entrate e incrementi economici.

Secondo Simon, presto sullo shop ci sarà un merchandising esclusivo di The Witcher e Stranger Things, due serie originali Netflix.

I prodotti che debuttano questo mese sono gli anime Yasuke e Eden, nonché abbigliamento e accessori ispirati alla serie thriller Lupin. Il lancio del sito e-commerce è avvenuto con Shopify e sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti per poi espandersi in altri Paesi nei prossimi mesi.

Per il momento non è prevista l'apertura di punti vendita fisici.



