Netflix, dopo Cowboy Bebop arriva The Hated: nuova serie fanta-western tratta dai fumetti

A pochi giorni dall'annuncio della cancellazione di Cowboy Bebop, Netflix è pronta a tornare nelle atmosfere western con The Hated, una nuova serie televisiva attualmente in lavorazione per il colosso dello streaming e tratta dall'omonimo fumetto statunitense.

La storia del fumetto, scritto da David Walker, è quella di un western revisionista guidato da una protagonista femminile, e racconta dell'avventura di Araminta Free, una cacciatrice di taglie di una realtà alternativa in cui la Guerra Civile si è conclusa con una tregua tra il Nord e gli Stati Confederati: di conseguenza, l'America è stata divisa in due, con Araminta che spesso ha il compito di attraversare le linee nemiche per rintracciare i criminali di guerra ricercati.

The Hated è attualmente in fase di sviluppo, e alla guida del progetto è stato messo Michael Starrbury, collaboratore regolare di Ava DuVernay che ha già un accordo con Netflix per la produzione di nuove serie televisive. Starrbury ha infatti un contratto pluriennale con Netflix per lo sviluppo della programmazione e sta attualmente scrivendo la nuova commedia della New Line The Come Up, diretta dal creatore di Hair Love e vincitore dell'Oscar Matthew Cherry.

Per quanto riguarda Walker, tra i suoi lavori più famosi per il mondo dei fumetti ci sono Bitter Root, già scelto dalla Legendary per un adattamento con Regina King alla regia e la produzione di Ryan Coogler, e Naomi, la supereroina DC Comics co-creata con Brian Michael Bendis la cui serie tv è attualmente in produzione presso CW con Ava DuVernay come produttrice esecutiva.

Se cercate nuove serie da guardare in streaming, scoprite queste 5 novità di dicembre su Netflix da non perdere assolutamente.