Netflix, linea dura: l'obbligo vaccinale è stato esteso anche a dipendenti e visitatori

La gestione dei vaccini anti-COVID è uno degli argomenti più spinosi di queste settimane: in questi giorni più di una grande azienda sta cominciando a varare misure restrittive piuttosto dure, tra cui un obbligo vaccinale per i propri dipendenti che, proprio in queste ultime ore, è stato approvato anche dai vertici di Netflix.

La nota piattaforma streaming non è nuova a misure di questo tipo: già alcuni giorni fa Netflix aveva varato l'obbligo vaccinale sui set americani, sui quali è quindi attualmente impossibile presentarsi senza aver prima effettuato il vaccino, che si tratti di attori o membri della crew.

Un obbligo che la grande N ha però deciso di estendere ulteriormente: è di pochi minuti fa la notizia secondo cui Netflix avrebbe deciso di imporre il vaccino anti-COVID anche ai propri dipendenti e addirittura ai visitatori, pena l'impossibilità di presenziare sul posto di lavoro o in qualunque ambiente relativo agli uffici dell'azienda.

Netflix, comunque, non è sola in questa campagna: ultimamente anche Disney ha cominciato ad adottare misure di questo tipo, ad esempio rendendo obbligatori i vaccini anche per gli ospiti delle strutture di Disney World. Vedremo, a questo punto, se seguiranno polemiche a queste prese di posizione dei colossi dell'intrattenimento: la sensazione, comunque, è che si tratti di decisioni difficilmente revocabili.