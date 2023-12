Netflix, Mercoledì con Jenna Ortega non è la serie più vista del 2023: chi l'ha battuta?

Mercoledì ha conseguito moltissimi record, eppure la serie TV ideata da Alfred Gough, Miles Millar e Tim Burton non è la più vista nel 2023 su Netflix: quale altro show ha superato quello della giovane Addams?

Ci riferiamo a The Night Agent, visto per un totale di 812 milioni di ore in tutto il mondo; Mercoledì, invece, si è aggiudicato "soltanto" il quarto posto, con 507 milioni di ore. In ogni caso, ricordiamo che il secondo ha debuttato l'anno scorso, e, più precisamente, il 23 novembre 2022, con quattro mesi d'anticipo rispetto al primo.

Creata da Shawn Ryan e basata sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk, la prima stagione di The Night Agent si compone di dieci episodi dalla durata di 55 minuti. La storia riguarda l'agente dell'FBI Peter Sutherland (interpretato da Gabriel Basso), il quale, gettato in una cospirazione sempre più complicata, dovrà dare la caccia al traditore e proteggere nel frattempo la giovane Rose Larkin (Luciane Buchanan), ex CEO. Nel cast ricordiamo anche Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow e Fenie Raei.

A fronte di risultati così stratosferici – 168 milioni di ore di visione nei primi quattro giorni, 216 nella seconda settimana –, la critica è stata tiepida: basti pensare al 75% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, o al voto di 68 su 100 per Metacritic. Il 29 marzo 2023 Netflix ha rinnovato lo show per una seconda stagione, la cui finestra d'uscita rimane ignota.

Per approfondire l'argomento, ecco la nostra recensione di The Night Agent: purtroppo non possiamo dirci altrettanto entusiasti!