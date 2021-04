Netflix, ecco le migliori 4 serie in arrivo a maggio sulla piattaforma

Con maggio la primavera entra ormai nella sua fase più luminosa e, con essa, cominciano a fiorire i nuovi show in arrivo su Netflix: ma quali sono, dunque, le serie più interessanti attese sul catalogo della piattaforma nel corso del mese che sta per iniziare? Scopritelo insieme a noi!

Dopo avervi segnalato alcune interessanti novità sbarcate su Netflix lo scorso weekend, dunque, con il nostro nuovo video abbiamo voluto consigliarvi quelli che a parer nostro, tra i prodotti in arrivo nel corso delle prossime settimane, sono forse quelli a cui più di tutti varrà la pena dare un'occhiata.

Questo maggio 2021, d'altronde, sarà foriero di novità che non possono non destare la nostra attenzione: dall'attesissima seconda stagione di Love, Death & Robots all'esordio del Jupiter's League di Mark Millar, passando per il ritorno di Tom Ellis con la seconda parte della quinta stagione di Lucifer e la stagione finale de Il Metodo Kominsky, con Michael Douglas.

Nel nostro video potrete dunque scoprire tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi show in arrivo: quale di questi attendete con maggior impazienza? Fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative! Recentemente, intanto, Netflix ha annunciato investimenti per circa 17 miliardi di dollari per questo 2021.