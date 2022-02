Netflix, le migliori novità in arrivo questa settimana

Meno ricco di altri mesi per quanto riguarda il catalogo serial, febbraio si sta chiudendo anche per Netflix. Nell'ultima settimana del mese, assisteremo a una distribuzione non così copiosa: poche serie, ma davvero ottime. La prima esce oggi, fra tre giorni invece quello che è per alcuni lo spin off più atteso dell'anno.

Le passate settimane di febbraio sono state ricche di uscite – ma mai quanto quelle di gennaio su Netflix, le avete recuperate tutte? – per quanto riguarda il catalogo serial, dispensando successi e alternando clamorosi fallimenti. La scorsa settimana è uscita la seconda stagione dell’attesissima satira a tema NASA di Space Force, con Steve Carell, mentre si è dimostrato un vero fallimento di critica Inventing Anna, nonostante sia stata partorita dalla mente di Shonda Rimes, considerata la Regina delle Serie con titoli come Grey’s Anatomy e Scandal. Ora però andiamo alle uscite di questa settimana, che per gli appassionati del piccolo schermo potrebbe risultare un po’ scarnificata (meno che per un titolo). Si tratta di show tutti al loro primo debutto.

Bubba Wallace: in gara contro ogni limite (22 febbraio 2022): Esce oggi la ridottissima docuserie in soli sei episodi dedicata a Bubba Wallace, pilota professionista del circuito NASCAR – il noto circuito statunitense di corse automobilistiche – e considerato uno dei migliori piloti afroamericani nella storia di questo sport. In questo nuovo docu pensato come miniserie a stagione limitata, la carriera di Wallace diventa l’occasione non solo per parlare del tema dell’inclusione nel settore dello sport, delle discriminazioni costanti cui è sottoposta la popolazione afroamericana in certe zone rurali dei Cinquanta Stati o del movimento del Black Lives Matter. Ma Wallace viene anche astratto dalla sue origini e considerato innanzitutto come pilota, offrendo un ritratto di cosa significhi correre in questo circuito.

Vikings Valhalla (25 febbraio 2022): Vi avevamo parlato più approfonditamente qui di tutto ciò che troveremo in Vikings Valhalla, dal cast alla trama al numero di stagioni di questo nuovo, attesissimo spin-off della serie sui vichinghi più famosa su piccolo schermo. Arrivano fra soli tre giorni i primi episodi con Jeb Stuart in veste di showrunner e il noto Michael Hirst come produttore esecutivo. Lo show dovrebbe essere ambientato a un secolo dai fatti della sesta e ultima stagione dello show principale, in concomitanza con la fine della prima, vera era cihinga. Il 1066 segna infatti la fine dell’era pagana in favore della conquista del trono da parte dei normanni, cosa che darà vita di fatto alla moderna struttura monarchica e parlamentare dell’attuale Inghilterra. La finirete entro il weekend?

Di nuovo 15 anni (25 febbraio 2022): Sempre questo venerdì, anche se potrebbe risultare molto svantaggiata dall’uscita di Valhalla, arriva questo nuovo teen drama che torna a giocare col tema dei loop temporali e del ritorno al passato. Anita è infatti una trentenne con tutti i problemi e le responsabilità che la sua età comporta, almeno prima di scoprire un modo per tornare indietro nel tempo a quando aveva 15 anni. Scoprirà che le cose non sono semplici come le ricordava. Nel frattempo, avete recuperato queste 5 serie Netflix per San Valentino?