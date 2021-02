Netflix: quali sono le migliori novità di questa settimana? I nostri consigli

Da sempre, Netflix ha abituato i suoi spettatori alla pubblicazione settimanale di svariate novità per arricchire il suo catalogo e soddisfare i bisogni degli abbonati desiderosi di novità. Anche questa settimana - che va dal 22 al 28 febbraio 2021 - potremo assistere a svariati nuovi contenuti che approderanno sulla piattaforma streaming.

Ecco quindi i migliori titoli da vedere su Netflix questa settimana.

Ginny & Georgia - Stagione 1

Il 24 febbraio esce Ginny & Georgia, show televisivo ideato da Sarah Lampert e con Brianne Howey come protagonista. La donna interpreta Georgia, madre di due figli, Ginny (Antonia Gentry) e Austin (Diesel La Torraca), che decide di trasferirsi nel New England per dare ai suoi ragazzi una vita migliore. Presentata come una riedizione contemporanea di una serie cult come Gilmore Girls, non vediamo l'ora di assistervi insieme.

L'Era dei samurai: la nascita del Giappone - Stagione 1

Sempre il 24 febbraio arriverà un prodotto particolarmente interessante per gli appassionati di storia del Giappone feudale. L'Era dei samurai: la nascita del Giappone è un docu-drama (genere particolarmente in voga negli ultimi anni) che narrerà delle tumultuose vicende dei vari regni in guerra 400 anni fa nella terra del Sol Levante, nel Periodo Sengoku. Assolutamente imperdibile.

High-Rise Invasion - Stagione 1

L'impegno profuso da Netflix per finanziare e migliorare le condizioni dell'industria dell'animazione giapponese è davvero encomiabile. Soprattutto considerando che, la piattaforma, quando si tratta di anime non sta sbagliando un colpo. High-Rise Invasion, adattamento dello splendido manga horror action Sky Violation, è stato sviluppato dallo studio Zero-G e diretto da Masahiro Takata, e la sua pubblicazione è prevista per il 25 febbraio. L'hype è alle stelle.

