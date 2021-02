Netflix: le migliori serie TV degli anni 90 da guardare all'insegna della nostalgia

Il catalogo Netflix non manca certo di offerta per qualsiasi tipo di pubblico. Si va dagli show per adulti a quelli per i ragazzi, dalle serie horror alle comedies, il tutto all'insegna del grande intrattenimento che ha caratterizzato gli ultimi decenni della storia della televisione. E per quanto riguarda i prodotti degli anni '90?

Di sicuro è stato uno dei periodi più importanti della storia, non solo del cinema e della TV, e per questo oggi vogliamo presentarvi una selezione dei migliori show degli anni '90 su Netflix. Iniziamo.

Dawson's Creek

L'ultimo arrivato sulla piattaforma, Dawson's Creek è stato reso disponibile su Netflix a partire dal 15 gennaio 2021. Considerato uno dei cult generazionali per gli adolescenti tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, lo show è incentrato sulle vicende di Dawson Leery (James Van Der Beek), un aspirante regista e grande ammiratore di Steven Spielberg, e dei suoi amici, tra amori, dilemmi e problematiche di un'età davvero molto difficile. Per parlarne ulteriormente, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sui 10 momenti più tristi ed emozionanti di Dawson's Creek.

Star Trek: The Next Generation

Genere totalmente diverso, ma di certo non meno importante, quello di Star Trek: The Next Generation, una delle serie dell'universo di Star Trek più popolari della storia. Ideata dal padre storico del franchise, Gene Roddenberry, la serie segue le avventure del capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), uno dei volti iconici Trekkie, e del suo equipaggio della nave spaziale Enterprise. Da recuperare assolutamente.

Friends

Non poteva non mancare la sit-com che ha dato il via al grande fenomeno della sit-com anche a livello internazionale. Friends non è solamente una serie, ma uno spaccato di vita della generazione cresciuta negli anni '90, e una celebrazione di una vita che forse non esiste più. Sapete quali sono i 5 momenti di Friends più odiati dai fan? Scopritelo insieme a noi se li conoscevate.

Neon Genesis Evangelion

Non potevamo non chiudere con uno degli anime più importanti della storia, prodotto dallo storico studio Gainax, in un periodo storico che è stato il primo durante il quale gli anime erano diventati un fenomeno anche in Italia. Un must per ogni appassionato. Se non avete ancora compreso a fondo come si è concluso l'anime originale, ecco una nostra spiegazione del complesso finale di Neon Genesis Evangelion.

