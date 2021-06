Netflix, quali sono le migliori serie TV in uscita questa settimana?

L'estate è arrivata ma è sempre un buon momento per guardare una nuova serie tv, se volete sapere quali nuove serie arriveranno sul catalogo Netflix nei prossimi giorni, non temete, abbiamo messo insieme un pratico elenco.

Too Hot to Handle (Stagione 2) – 23 giugno

Se vi è piaciuta la prima stagione, sarete entusiasti di sapere che la seconda stagione arriverà il 23 giugno. Se non l'avete mai vista, potreste essere un po' scettici ma pare che guardare un gruppo di persone che cercano di gestire la loro libido è più divertente del previsto. L'emozionante reality show ruota attorno a 10 single estremamente attraenti che devono vivere insieme, ma con un avvertimento: una sfida al celibato da $ 100.000, una qualsiasi violazione comporta l'espulsione.

Sex/Life – 25 giugno

Billie (Sarah Shahi) è una moglie e madre che sta combattendo l'inevitabile raffreddamento delle passioni con suo marito Cooper (Mike Vogel). Comincia a pensare - e a scrivere - dei vecchi tempi che ha avuto con Brad (Adam Demos), uno dei suoi ex. Finirà per agire su queste fantasie? Probabilmente, visto il titolo, sì.

The A List (Stagione 2) – 25 giugno

The A List, dramma adolescenziale soprannaturale britannico sta per tornare, le strane esperienze dei gruppi in un campo estivo nella prima stagione sono spiegate come allucinazioni causate da una fuga di sostanze chimiche tossiche, anche se è chiaro che Dave e Brendan sentono che qualcosa di più sinistro è stato nascosto. Nel frattempo, Alex, Kayleigh e Midge vengono portati in un misterioso istituto, che Mia decide di localizzare per svelare ulteriormente cosa sta succedendo a lei e ai suoi amici.



Tuttavia non dimenticate che solo qualche giorno fa è uscita la quarta stagione di Élite di cui potete leggere la nostra recensione e tra le serie di successo più recenti non potete perdervi Sweet Tooth prodotta da Robert Downey Jr., che potrebbe avere una seconda stagione.