Netflix, le migliori serie in uscita questa settimana in streaming

Netflix è un servizio streaming che offre ogni mese una gran quantità di titoli tra cui scegliere. Questa settimana saranno diverse le serie TV ad esordire o tornare sulla piattaforma, regalando agli spettatori diverse opzioni tra cui scegliere. Ecco una lista delle serie che usciranno in questi giorni.

Al Nuovo Gusto Di Ciliegia - Stagione 1 (12 agosto 2021)

Si inizia il 12 Agosto con Al Nuovo Gusto Di Ciliegia di cui vi abbiamo già fatto una recensione. Si tratta di una miniserie thriller/horror ispirata all'omonimo romanzo di Todd Grimson. La protagonista è Lisa Nova, un'aspirante regista che vive a Los Angeles nel 1990. Per lei sembra tutto complicato: la sua carriera non decolla, le opportunità non arrivano, e tutto ciò che la donna raccoglie sono rifiuti. Pian piano Lisa, stanca della sua situazione e disperata, viene risucchiata da un vortice di sesso, magia e vendetta verso coloro che l'hanno rifiutata.

Alrawabi School for Girls - Stagione 1 (12 agosto 2021)

Anche in questo caso parliamo di una miniserie disponibile dal 12 di Agosto, ma completamente diversa dalla precedente. Si tratta infatti di un teen drama, intitolato Alrawabi School for Girls. La serie, scritta da Shirin Kamal e Tima Shomali (che l'ha anche diretta), è ambientata nella scuola femminile di Alrawabi e ha come tema centrale il bullismo. Un gruppo di ragazze, infatti, dopo esserne state vittima, pianificano una vendetta contro coloro che le tormentano.

Il Suo Regno - Stagione 1 (13 agosto 2021)

Questa serie in arrivo su Netflix racconta di un televangelista che concorre per la carica di Presidente dell'Argentina. Dopo l'omicidio di un suo rivale le cose cambiano per lui, che coglie quell'occasione. Ma allo stesso tempo l'uomo si ritroverà ad indagare sull'assassinio, ritrovandosi coinvolto in una serie di intrighi e misteri.

Gone for Good - Stagione 1 (13 agosto 2021)

Ci sarà un altro mistero da svelare, sempre il 13 Agosto, data in cui uscirà su Netflix Gone for Good, in italiano Svaniti nel nulla. La serie è tratta dal romanzo omonimo di Harlan Coben, e racconta del trentenne Guillaume Lucchesi che dopo alcuni tragici eventi, in particolare la morte del fratello, prova a far tornare la sua vita alla normalità. Tutto sembra andare bene, quando la moglie, Judith, sparisce improvvisamente nel corso del funerale della madre di Guillaume. Proprio lui inizierà una ricerca per capire dove possa essere finita la moglie, e si ritroverà a scoprire tanti segreti.

Valeria - Stagione 2 (13 agosto 2021)

Qui siamo di fronte ad un ritorno. Valeria, la serie iberica che è stata piuttosto apprezzata sulla piattaforma, riprende con una seconda stagione da dove ci aveva lasciati: la scelta della nostra protagonista. Cosa? Non ricordate di cosa stiamo parlando? Tranquilli, ve lo ricordiamo noi con la nostra recensione della prima stagione di Valeria.

L'attacco dei Giganti - Stagione 4A (15 Agosto 2021)

A fine settimana Netflix ci regala un anime molto seguito, adattamento del manga di Hajime Isayama: L'Attacco dei Giganti. L'ultima stagione, divisa in due parti, andrà a chiudere la storia. La prima parte è uscita a Marzo e Netflix ci dà l'opportunità unica di vederla molto presto, in modo da prepararci alla seconda conclusiva attesa per l'inverno.