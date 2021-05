Netflix, le migliori uscite della settimana sulla piattaforma streaming

Netflix è un servizio di streaming in abbonamento che consente di guardare serie TV e film senza pubblicità su un qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Ogni mese la piattaforma si arricchisce di contenuti sempre nuovi, ma oggi vediamo quali sono le migliori di questa settimana.

Money, Explained (11 maggio)

Spesi, presi in prestito o risparmiati... parliamo di soldi e dei rischi connessi: dalle carte di credito ai casinò, alle truffe e ai prestiti per studenti. Tiffany Haddish, Bobby Cannavale, Edie Falco, Jane Lynch e Marcia Gay Harden aiutano a capire come funzionano i soldi in questa miniserie.

The Upshaws (12 maggio)

In questa serie commedia una famiglia nera della classe operaia dell'Indiana ambisce a una vita migliore e a un'esistenza felice mentre affronta difficoltà quotidiane. I comici Wanda Sykes e Mike Epps sono produttori esecutivi e recitano al fianco della veterana delle sitcom Kim Fields.

Castlevania - stagione 4 (13 maggio)

Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi. Questa serie dai toni cupi conta sulle voci di Richard Armitage ("Lo Hobbit") e James Callis ("Battlestar Galactica").

Haunted - Stagione 3 (14 maggio)

Persone comuni condividono con amici e familiari terribili storie vere dal loro passato, presentate attraverso agghiaccianti ricostruzioni.

Love, Death, & Robots - stagione 2 (14 maggio)

Creature terrificanti, sorprese sensazionali e commedia noir in questa serie antologica animata riservata a un pubblico adulto e presentata da Tim Miller e David Fincher. Questa serie di Tim Miller e David Fincher ha vinto l'Emmy per il Miglior programma animato in formato breve nel 2019.

