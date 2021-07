Netflix, le migliori uscite di questa settimana in streaming

Se il caldo torrido non fa al caso vostro e avete voglia di correre ai ripari, forse Netflix potrebbe regalarvi un'alternativa valida. Vediamo insieme quali sono le migliori uscite di questa settimana sul noto servizio di streaming.

Come vendere droga online (in fretta) stagione 3 (27 luglio)

La serie tedesca, che ha fatto il suo debutto su Netflix il 31 maggio 2019, torna a raccontare, a un anno dall'uscita della seconda stagione, la storia vera tratta da episodi accaduti realmente a Lipsia, in Germania, nel 2015. Lo spettacolo segue la vita di uno studente del liceo, il diciottenne Maximilian S., che ha creato un impero vendendo droga online in tutta Europa direttamente dalla sua camera da letto, il tutto per riconquistare l'amore di una ragazza.

Plastic Cup Boyz (27 luglio)

Una comedy che vede il celebre collettivo di comici di Kevin Hart, composto da Joey Wells, Na'im Lynn e Spank Horton, tornare sul palcoscenico con tre esilaranti speciali registrati ad Atlanta di fronte a un pubblico dal vivo.

Outer Banks, Stagione 2 (30 luglio)

Proprio nella nostra recensione di Outer Banks avevamo sottolineato come, nonostante i difetti, ci fossero degli ottimi spunti su cui puntare tutto. Nella seconda stagione che si appresta ad approdare su Netflix, ritroveremo probabilmente John B. (Chase Stokes), ed il suo gruppo di amici formato da Pope (Jonathan Davis), J.J. (Rudy Pankow) e Kiara (Madison Bailey). Avevamo lasciato i protagonisti in un'avventura nella quale le emozioni dominavano la scena, e siamo sicuri che anche in questo nuovo ciclo le relazioni tra i personaggi saranno la componente principale, regalando nuovi intrecci, scontri e amicizie.

Ma non finisce qui! Tantissime ancora le serie in arrivo ad Agosto su Netflix ed ecco anche le serie thriller su Netflix da non perdere.