Mike Colter di Luke Cage tra i protagonisti di una serie Netflix sulla vita in quarantena

La star di Luke Cage Mike Colter sarà uno dei protagonisti di Social Distance, nuova serie antologica targata Netflix che esplorerà gli effetti della quarantena. Lo show è creato e prodotto Jenji Kohan, l'autrice di Orange is the New Black.

Social Distance sarà composta da 8 episodi e racconterà attraverso una lente virtuale l'esperienza delle persone in isolamento costrette a comunicare con i propri cari solamente da remoto.

Troveremo nel cast anche Danielle Brooks (Orange is the New Black), Max Jenkins (Dead to me), Asante Blackk (When They See Us), Oscar Nunez (The Office), Guillermo Diaz (Scandal), Peter Scanavino (Law & Order: SVU), Lachlan Watson (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Marsha Stephanie Blake (When They See Us).

"Molte di queste storie hanno richiesto l'ingaggio di attori che si trovavano in quarantena con altri attori" ha spiegato la produttrice esecutiva Hilary Weisman Graham. "Questo processo ha seriamente ostacolato le nostre opzioni a disposizione, perciò a volte ci siamo dovuti affidare a non-attori. È stato sicuramente un azzardo ma, per fortuna, siamo rimasti entusiasti nello scoprire nuovi talenti. Alcuni membri delle famiglie potevano anche non avere ambizioni quando abbiamo iniziato, ma dovrebbero lasciare immediatamente il loro lavoro quotidiano."

A proposito della star di Luke Cage, Colter prossimamente prenderà part anche alla serie Hulu Monsterland e al thriller Till Death con Evangeline Lilly.