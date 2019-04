Netflix: Mike Myers sarà il protagonista di una nuova serie comedy

Prima di raggiungere la celebrità con il Saturday Night Live, di cui è stato uno tra i protagonisti dal 1989 al 1995, Mike Myers si è fatto le ossa nel programma canadese Bizarre, recitando i suoi primi sketch comici.

Adesso, annuncia Variety, il cinquantacinquenne attore e comico approda su Netflix, con una serie di puntate della durata di mezz'ora in cui potrà inventare nuove maschere. "Adoro creare personaggi e Netflix mi ha dato un fantastico parco giochi in cui giocare", ha detto Myers in una nota, dichiarandosi entusiasta del progetto e pronto a cominciare.

Nel mondo del cinema Myers è noto nel mondo del cinema per i suoi ruoli di eroe e villain nella trilogia di spy-comedy Austin Powers e per aver doppiato l’orco Shrek nella fortunata serie DreamWorks, oltre che per le apparizioni in Bastardi Senza Gloria (2009) di Quentin Tarantino e, più recentemente, in Bohemian Rhapsody, di cui abbiamo recentemente visto una gustosa parodia di Aldo Giovanni e Giacomo. Nella serie Netflix tornerà a lavorare con John Lyons, produttore esecutivo dei due ultimi film di Austin Powers, e con Jason Weinberg, produttore esecutivo del Gong Show, in cui Myers interpretava il presentatore fittizio Tommy Maitland. Entrambi saranno infatti a capo del nuovo progetto comico. L'ultima novità della piattaforma Netflix è invece l'annuncio della creazione della categoria top ten.