Netflix diventa a misura di famiglia: in arrivo il parental control per serie TV e film

Con l'emergenza sanitaria che man mano mete in pausa tutto il pianeta, sempre più persone e sopratutto famiglie allietano le loro giornate con le piattaforme streaming e per andare in contro, e tutelare, gli utenti più piccoli da oggi su Netflix entra in funzione il parental control.

L'annuncio della nuova funzione è arrivata in contemporanea all'aggiunta della stessa sulla piattaforma: sarà possibile impedire la visione di alcuni contenuti se ritenuti troppo violenti od espliciti e le restrizioni agiranno sul singolo profilo interessato, lasciando il catalogo intatto (o diversamente adattato) sugli altri.

In questo modo ognuno potrà scegliere in tutta libertà quali siano o meno i programmi più adatti ai propri figli e sarà possibile oscurarli anche in base al rating, cioè alla fascia d'età cui un prodotto è indirizzato.

Per farlo basterà cercare la serie TV o il film "indesiderato" e selezionare l'apposito filtro: per garantire che il divieto rimanga tale verrà chiesto l'inserimento di un PIN sia per il blocco che per lo sblocco del contenuto.

"La scelta e il controllo sono sempre stati importanti per i nostri utenti, specialmente per i genitori", ha affermato la responsabile dei contenuti per bambini Michelle Parsons, "Speriamo che questi controlli aggiuntivi possano aiutare i genitori nelle loro scelte di educazione."