Netflix a tutto musical: tutto sulla nuova serie del regista di High School Musical

Se anni fa vi siete emozionanti con Troy, Gabriella e la loro love story a tutta musica, preparativi per una nuova emozionante avventura firmata da Kenny Ortega, regista e coreografo di High School Musical. Il nuovo musical targato Netflix s'intitola Julie and the Phantoms: ecco tutto quello che dovete sapere.

Dopo essere stato conosciuto sul piccolo grande schermo con i suoi Hocus Pocus e Dirty Dancing, di cui è stato rispettivamente regista e coreografo, Ortega ha firmato altri importanti progetti come la trilogia di Descendants con la Disney e adesso è pronto per cimentarsi di nuovo nei teen drama musicali.

Julie and the Phantoms arriverà su Netflix il prossimo 10 settembre, di seguito la sinossi ufficiale:

"La perdita della mamma avvenuta un anno prima ha spento la passione per la musica nella liceale Julie (Madison Reyes). Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all'improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l'ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall'amicizia con i tre artisti, Julie si lascia convincere a creare una nuova band insieme a loro: Julie and the Phantoms"

La serie sarà composta da soli 9 episodi della durata di 30 minuti ciascuno e vedranno Ortega nel duplice ruolo di regista e produttore esecutivo. Showrunner saranno invece Dan Cross e Dave Hoge, collaboratori di vecchia data.

In calce troverete una gallery con le prime immagini ufficiali del musical, mentre nel player in alto la video presentazione del cast formato da Madison Reyes (Julie), Charlie Gillespie (Luke), Jeremy Shada (Reggie), Owen Patrick Joyner (Alex), Booboo Stewart (Willie), Cheyenne Jackson (Caleb), Carlos Ponce (Ray), Sonny Bustamante (Carlos), Jadah Marie (Flynn), Sacha Carlson (Nick) e Savannah Lee May (Carrie).

