Netflix, non crederete mai al titolo che sta dominando la Top 10 delle serie più viste

Nelle ultime ore sono usciti i dati Nielsen sui prodotti in assoluto più visti sulla piattaforma digitale Netflix, per quanto riguarda i dati statunitensi e in seconda posizione si è piazzata a sorpresa una serie che è stata cancellata ormai ben quattro anni fa e che non solo è rientrata in classifica, ma ha quasi raggiunto la prima posizione.

Stiamo parlando di Suits, il legal drama con Gabriel Macht, Patrick J. Adams e Meghan Markle che è stato recentemente aggiunto sul catalogo di Netflix ed è diventato immediatamente un grande successo in streaming. Dopo che otto delle nove stagioni dello show sono arrivate su Netflix, Suits non solo ha scalato le classifiche di streaming individuali del servizio, ma è diventato lo show numero uno in tutto lo streaming.

Nielsen, infatti, ha recentemente pubblicato i migliori dati di streaming della settimana del 19 giugno, in cui Black Mirror è stata la serie originale più vista in streaming. Nel corso di quella settimana, la serie antologica caratterizzata dal suo racconto distopico e fantascientifico ha accumulato 1,6 miliardi di minuti, battendo altri successi in streaming come The Bear e Manifest. Nessuno di loro, però, è riuscito a competere con Suits, che su Netflix ha potuto godere di una miracolosa seconda vita.

Suits è una serie USA Network che sta beneficiando del suo arrivo su Netflix, e questo è uno dei punti nevralgici della protesta degli attori a Hollywood.

Anche Ellen Pompeo si è scagliata contro Netflix per il successo di Grey's Anatomy sulla piattaforma (la serie è di ABC).

Durante la settimana del 19 giugno, Suits è stato visto per oltre 2,3 miliardi di minuti, rendendolo di gran lunga il titolo più importante di qualsiasi servizio. La combinazione dei nuovi numeri di Netflix con le persone che guardano Suits su Peacock (visto che è presente anche in quel catalogo) ha reso la serie ancora una volta un grande successo.

Ciò che forse è ancora più impressionante è che Suits è ancora uno dei più grandi e più visti show di Netflix quasi un mese dopo. L'elenco delle 10 migliori serie TV di Netflix aggiornata a questo giovedì vede Suits piazzarsi in seconda posizione assoluta. È rimasto vicino alla top 10 a rotazione giornaliera per la maggior parte delle quattro settimane.