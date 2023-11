Netflix, non solo Tenebre e Ossa: cancellate altre 4 serie tv

Oltre alla cancellazione di Tenebre e Ossa dopo sole due stagioni, Netflix ha anche cancellato altri show tv che quindi non torneranno nel catalogo del colosso dello streaming per le loro successive stagioni. Il colpo ricevuto dai fan della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo è in buona compagnia. Sono 4 le altre serie cancellate.

Oltre a Tenebre e Ossa, Netflix ha cancellato Glamorous, insieme a un trio di serie animate per adulti: Agent Elvis, Captain Fall e Farzar. Tenebre e Ossa termina dopo due stagioni, mentre le altre quattro erano tutte alla loro prima stagione.

Le cancellazioni arrivano mentre Netflix, insieme ad altri studios e canali, sta valutando cosa ha in cantiere di già pronto e come le sospensioni molto lunghe tra una stagione e l'altra delle sue serie (dovute agli scioperi) influiranno sulle prestazioni. La produzione di alcune serie sta riprendendo nelle settimane successive alla fine dello sciopero SAG-AFTRA (e gli sceneggiatori sono al lavoro dalla fine di settembre, dopo la conclusione della loro azione sindacale), ma è improbabile che uno di questi cinque show cancellati sarebbe riuscito a tornare sugli schermi di Netflix prima della fine del 2024 (se non del 2025).

Glamorous era nata come pilot per The CW, che Netflix ha acquistato dopo tre anni dall'abbandono della rete televisiva. La serie seguiva un uomo non conforme agli standard di genere (Miss Benny) che andava a lavorare per una magnate dei cosmetici (Kim Cattrall). Questa ha debuttato a giugno e non ha fatto molto scalpore in termini di visualizzazioni; ha trascorso due settimane nella top 10 interna di Netflix delle serie in lingua inglese e solo una nella classifica misurata da Nielsen.

La serie d'animazione Agent Elvis, con Matthew McConaughey nei panni della voce del Re del Rock 'n' Roll, ha avuto i risultati migliori dei tre show animati, anche se, come Captain Fall (uscito lo scorso luglio) e Farzar (questa arrivata nel luglio 2022), non è entrata nella top 10 interna di Netflix.

Insomma, un altro duro colpo per gli abbonati alla piattaforma, costretti a dover incassare le ennesime e dolorose cancellazioni.