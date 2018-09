Netflix: le novità cinema, serie TV e anime di settembre 2018 nel nostro video recap

Come ogni mese, anche settembre ha portato sostanziali novità al catalogo di Netflix, vediamo insieme - con il nostro tradizionale video recap - quali film, serie TV e prodotti d'animazione sono già disponibili o lo saranno a breve.

Iniziamo dal cinema, dove buona parte della scena la prende Hold the Dark, il nuovo thriller di Jeremy Saulnier. Continuiamo ancora con Sierra Burgess è una sfigata, il film d'animazione Next Gen, Sulla Mia Pelle, pellicola sul tragico destino di Stefano Cucchi, il thriller L'angelo e il romantico Dacci un taglio.

Passando alla sezione dedicata alle serie TV, bisogna assolutamente segnalare l'arrivo della seconda stagione di American Vandal e il ritorno del regista Cary Fukunaga. Dal 7 settembre inoltre si riparte con Iron Fist, serie Marvel giunta alla sua seconda stagione, il 14 settembre con BoJack Horseman, arrivato invece alla sua quinta stagione, e il 21 settembre con l'attesa Maniac, serie che vede protagonisti Emma Stone e Jonah Hill.

Dal fronte anime, è già disponibile sulla grande N Kill la Kill, anche con doppiaggio italiano, mentre bisognerà attendere il 21 settembre per vedere Dragon Pilot: Hisone e Masota e il 30 settembre per Lost Song, una serie che si preannuncia davvero ambiziosa e intrigante, formata da 12 episodi - che colpiscono l'Europa dopo l'uscita in Giappone. Questo e altro nel video in alto e negli articoli di sezione.