Netflix: le novità cinema e serie TV di novembre 2018 nel nostro video

Come ogni mese vi presentiamo il nostro tradizionale video recap con i film e le serie televisive che verranno rese disponibili su Netflix nei giorni a venire.

La pellicola più attesa della sezione cinema è sicuramente La Ballata di Buster Scruggs, il film western antologico dei Fratelli Coen che debutterà globalmente proprio sulla piattaforma streaming. Tra i film originali Netflix troviamo anche il nuovo lavoro di David Mackenzie, Outlaw King, con Chris Pine nei panni del protagonista. Da segnalare tra le nuove pellicole disponibili anche La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, I figli degli Uomini di Alfonso Cuaron, Lei di Spike Jonze, il classico d'animazione La Bella e la Bestia e il recente film di fantascienza Passengers con Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

Per quanto riguarda le serie TV troviamo il debutto di Baby, la seconda serie originale Netflix italiana ispirata alla faccenda delle "Baby squillo". Tra gli show più attesi c'è anche Narcos: Messico, terza stagione dell'apprezzata serie sui narcotrafficanti. A fine mese debutterà anche la prima serie originale Netflix polacca, 1983. Per il lato comedy invece vedremo l'esordio di The Kominsky Method, la nuova commedia di Chuck Lorre (The Big Bang Theory) che vede Michael Douglas e Alan Arkin come protagonisti.