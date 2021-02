Netflix: le novità più promettenti in arrivo nel 2021

Il 2021 vuole essere l'anno di riscatto per tutti, specialmente per Netflix, che ha intenzione di stupire con alcuni prodotti in grado di attirare le attenzioni di tutti i suoi abbonati ed entrare prepotentemente a far parte degli show must su un catalogo pur molto ricco come quello della piattaforma streaming californiana.

Abbiamo già visto insieme le 5 serie TV Netflix da vedere se amate le trame complesse, ma oggi vogliamo parlarvi nello specifico degli show più attesi del 2021, e dei prodotti da tenere più d'occhio in vista della pubblicazione nel corso dell'anno. Iniziamo.

The Sandman

Poco sorprendentemente, la serie ideata da Allan Heinberg come adattamento dei meravigliosi fumetti DC Comics di Neil Gaiman è in prima linea per hype generato negli spettatori. La prima stagione di The Sandman andrà ad adattare storie provenienti dai due volumi di apertura della leggendaria saga fumettistica dedicata al personaggio di Sogno, che sarà interpretato da Tom Sturridge. Non vediamo l'ora di poter assistervi: l'uscita è prevista, al momento, per la fine di quest'anno.

Shadow and Bone

Molto atteso è anche Shadow and Bone, che sarà un adattamento del libro fantasy Tenebre e Ossa, primo della trilogia del mondo dei Grisha scritta da Leigh Bardugo. In un mondo oscuro e pieno di violenza, Alina Starkov (che sarà interpretata da Jessie Mei Li), dovrà compiere un viaggio che le potrà permettere di liberare finalmente la sua terra. Nello show sarà presente anche la star di Westworld Ben Barnes, e l'uscita della serie è programmata, al momento, per aprile del 2021.

Masters of the Universe: Revelation

Tutti i nostalgici non potranno che essere felici dell'arrivo della serie animata Masters of the Universe: Revelation, che ridarà vita all'iconico personaggio di He-Man e alla sua battaglia contro il malvagio e potentissimo Skeletor. Scritta dallo sceneggiatore Kevin Smith, al momento non abbiamo una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2021. Non vediamo l'ora di saperne di più!

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle 5 serie TV originali di Netflix più spettacolari di sempre, vogliamo sapere la vostra: quali sono gli show televisivi che aspettate di più su Netflix nel corso del 2021? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!