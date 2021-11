Netflix, tutte le novità della settimana da guardare nel weekend

Abbiamo già passato metà novembre e tutti i principali giganti dello streaming si trovano nel pieno della stagione autunnale, la più ricca di tutto l'anno in termini di uscite. In particolare, il catalogo serial di Netflix ha regalato delle vere e proprie perle nell'ultima settimana. Quali da recuperare nel weekend?

Nel caso ve ne foste persa qualcuna, vi avevamo già segnalato le numerose serie - per lo più inedite - uscite su Netflix a inizio novembre, fra cui spiccava la terza e ultima stagione di Narcos: Messico. Molte altre le cartucce da sparare di qui a inizio dicembre, che trovate approfondite in questo articolo su tutte le uscite Netflix del mese. Ma gli ultimi cinque giorni in particolar modo si sono distinti per i numerosi serial, alcuni dei quali sembrano destinati a fare addirittura la storia del panorama nostrano.

Strappare lungo i bordi: Ci riferiamo proprio alla miniserie d'animazione di Zerocalcare, quando parliamo di serie che lasciano e lasceranno un solco. Strappare lungo i bordi è uscito il 17 novembre, solo due giorni fa, ma ha già fatto il giro della penisola in un tripudio di adorazione pressoché unanime. Se non l'avete ancora vista, è davvero arrivato il momento di farlo: tanto dura solo un'ora e mezza in totale.

Cowboy Bebop: Al secondo posto - anche se questa non è una classifica - c'è sicuramente l'adattamento in dieci episodi live-action dell'anime originale di Shin'ichirō Watanabe, perfetto connobuio di genere exploitation che cala personaggi tipicamente western in un contesto galattico, fantascientifico. La serie usciva oggi stesso, anche se fa già discutere dal trailer, storcendo più di qualche naso. Ma non si può dire prima di aver visto, arrivando preparati con questa selezione di cose da sapere prima di vedere Cowboy Bebop.

Tiger King 2: Sempre il 17 è uscita la seconda stagione della serie più assurda dell'ultimo periodo, documentario su Joe Exotic, criminale statunitense ed ex operatore di zoo accusato di sfruttamento e maltrattamento di animali, nonché di un duplice tentato omicidio. Se non avete ancora scoperchiato il vaso di pandora di questa storia assurda, è il momento di recuperare anche la prima stagione.

Hellbound: Nuova serie dalla Sud Corea, già promette bene anche solo per la provenienza, che ci ha regalato e ci regalerà in futuro i sequel di Squid Game. Tratta dall'omonimo webtoon di Yeon Sang-Ho, ha come protagonisti delle persone che vedono la loro morte predetta. E una volta arrivato il momento un angelo appare ponendo fine alla loro vita. Intrigante!

La regina del flow 2: E' arrivata alla stagione due la soap opera colombiana diretta da Klych e Andrés López sulla cantautrice Yeimy (Carolina Ramírez), che rischia di vedere il suo mondo crollarle addosso in questo rinnovo di serie.

Mentiras e Christmas Flow: Due serie, entrambe inedite, uscite a inizio settimana. Nella prima una professoressa di letteratura accusa di stupro il chirurgo che l'ha operata, ma quest'ultimo si difende sostenendo che le cose non siano andate come racconta la donna. Nella seconda, un rapper famoso e una giornalista si incontrano e s'innamorano, nonostante le differenze, nella magica notte di Natale.

