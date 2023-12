Netflix: le nuove serie tv da tenere d'occhio a dicembre 2023

Con l'arrivo del mese di dicembre, per l'ultima volta in questo 2023 Netflix ha comunicato la lista dei prodotti in arrivo sul suo catalogo. Ci sarà l'esordio di nuove serie televisive ma anche il ritorno di quelle più attese, come ad esempio la seconda parte di The Crown 6, che chiuderà in maniera definitiva la serie creata da Peter Morgan.

Oltre a film molto attesi come la prima parte della nuova space opera di Zack Snyder, Rebel Moon, o al nuovo lungometraggio adattato e diretto dall'autore di Mr. Robot, Sam Esmail, ovvero Il mondo dietro di te con Julia Roberts e Mahershala Ali, ci sono anche parecchie serie tv che delizieranno il periodo natalizio degli abbonati alla piattaforma streaming.

Cominciando dal 1° dicembre, debutterà la seconda stagione di Sweet Home, così come la seconda stagione di Odio il Natale, grande successo dello scorso anno che vedrà il ritorno della protagonista Pilar Fogliati (che quest'anno ha debuttato anche come regista al cinema con il film Romantiche). Quest'ultima debutterà il 7 dicembre prossimo.

Come già anticipato, la seconda parte della Stagione 6 di The Crown arriverà in streaming il 14 dicembre, chiudendo definitivamente il racconto sulla Royal Family britannica, con la narrazione che si concentrerà sulla nascita della storia d'amore tra il principe William e Kate Middleton. Non sappiamo se lo show includerà anche la morte della Regina Elisabetta II, interpretata ancora da Imelda Staunton, e che chiuderebbe in maniera circolare la serie di Peter Morgan.

Il 28 dicembre vedrà il debutto di Pokémon Concierge, serie d'animazione ambientata nel mondo delle creature ideate da Satoshi Tajiri, mentre il giorno successivo sarà quello dell'arrivo di Berlino, il primo spin-off de La casa di carta dedicato all'omonimo personaggio interpretato da Pedro Alonso. Il full trailer di Berlino è stato diffuso pochi giorni fa.

E voi, cosa vedrete questo dicembre su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!