Netflix: nuovi teen drama in arrivo ispirati ai libri di Sarah Dessen

Il trio di romanzi per ragazzi della scrittrice Sarah Dessen arriveranno sul piccolo schermo grazie a Netflix. Si tratta di Along for the ride, The Lullaby e Once and for all, storie incentrate su problemi d'amore adolescenziali che hanno venduto milioni di copie, facendo guadagnare all'autrice anche vari premi.

Dopo il successo di teen drama come Tutte le volte che ho scritto ti amo (di cui potete leggere la recensione su Everyeye.it) Netflix continua a puntare sui prodotti destinati a un pubblico di adolescenti, e così ha deciso di realizzare tre serie tv ispirate al trio di romanzi YA della scrittrice Sarah Dessen. L'autrice è stata vincitrice nel 2017 del premio Margaret A. Edwards e dell'American Library Association, e alcuni dei suoi libri sono stati inseriti nella lista dei best seller del New York Times.

Delle tre opere la prima ad essere adattata sarà Along for the ride, pubblicata in Italia con il titolo Ti giro intorno e vincitrice del Goodread Choice Award nella categoria fantascienza. La storia racconta di Auden, una ragazzina che in seguito al divorzio dei suoi genitori ha cominciato a soffrire di insonnia. Durante un'estate tranquilla trascorsa insieme alla nuova famiglia del padre, trova lavoro in una boutique ed è proprio lì che si avvicinerà a un gruppo di ragazze con cui stringerà una forte amicizia. Alla loro compagnia si aggiunge anche quella del solitario Eli, che le starà accanto durante le lunghe e insonni notti estive.

Gli altri due libri sono The Lullaby, racconto di una giovane che inizia a frequentare un musicista, nonostante si fosse ripromessa di non farlo, e Once and for all, che parla invece di una wedding planner che finalmente ha la possibilità di avere una storia d'amore tutta sua.

Anche per quanto riguarda i prodotti italiani, Netflix si rivolge ai giovani e dopo Baby (qui la nostra recensione) ha pensato di produrre un nuovo teen drama, ispirandosi al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo, già celebre film con Riccardo Scamarcio.

Ma non si tratta dell'unica produzione nostrana prevista sulla piattaforma di streaming, su Everyeye.it potete trovare le altre serie tv italiane di Netflix in arrivo prossimamente.