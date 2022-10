Netflix on fire: rilasciato il trailer della nuovissima serie "Blockbuster"

Una delle cose più tristi sulla faccia della terra è stata la scomparsa dei Blockbusters. Probabilmente old-school, sono stati rimpiazzati dalle grandi piattaforme online. Ma una di esse, Netflix, li riporta in vita con una nuovissima serie.

La piattaforma ha appena rilasciato il trailer ufficiale della serie. Se avete visto Brooklyn 99 (non a caso, gli scrittori sono gli stessi, insieme a quelli di Superstore) riconoscerete nel cast una dei protagonisti: Melissa Fumero sarà in Blockbuster.



La famosissima Amy della spassosa serie targata Netflix, qui, sarà affiancata da Randall Park. Oltre alle due star, poi, il resto del cast di Blockbuster sarà composto da nomi come quello di Tyler Alvarez, Madeleine Arthur e Olga Merediz.

"Senti. Non c'è un modo carino per dirlo. Sono stati chiusi altri 7 Blockbusters. Siete ufficialmente l'ultimo rimasto sulla faccia della terra".

Queste sono le primissime parole che ci presentano la prossima serie Netflix sui famosissimi blockbusters: la decadenza del posto è subito mostrata con dei frame che mostrano degli scarafaggi all'interno dei DVD o dalla pessima frequentazione dei clienti. Il protagonista (Randall Park) sembra aver investito tutta la sua vita nella creazione e nel mantenimento del negozio, ma l'avvento di nuovi media e mezzi di streaming online ha dato un grave scossone all'attività. Riuscirà il nostro Blockbuster a mantenersi in piedi, mentre è a due passi dallo sfratto? Il suo team unirà le forze per regalare nuova vita al blockbuster? Ma soprattutto... ci sarà una storia d'amore tra Eliza (Melissa Fumero) e Timmy (Randall Park)?