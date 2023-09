Netflix oltre One Piece: sono più di 50 la serie tv in attesa di rinnovo

One Piece è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, ma molti altri prodotti della piattaforma meritano un proseguimento. In particolare, le serie tv in attesa di rinnovo raggiungono un numero sbalorditivo: più di 50!

Basti pensare a Tenebre e ossa (Shadow and Bone in lingua originale), la cui seconda stagione ha debuttato nel marzo 2023. Al momento vanta 16 episodi e un'ottima accoglienza da parte della critica. "Dagli splendidi costumi alla creazione di mondi stupefacenti, seppur spaventosi, Tenebre e ossa è tanto meticoloso quanto il materiale di partenza" figura su Rotten Tomatoes. "Inoltre, le inaspettate trame che la compongono danno vita a un'avventura emozionante sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati".

Altrettanto meritevoli sono Barbari (che racconta l'occupazione della Germania da parte dell'Impero Romano), Black Summer (horror post-apocalittico con Jaime King nei panni della protagonista Rose) e soprattutto God's Favorire Idiot: creata e prodotta da Ben Falcone, ha una trama così piacevolmente allucinata che resta da chiedersi come mai Netflix non l'abbia ancora rinnovata...

Infine, ricordiamo Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro: essendo una serie antologica, un eventuale proseguimento risulterebbe agevole e, nel migliore dei casi, altrettanto ben accolto dal pubblico. Senza contare l'estrema malleabilità narrativa: del Toro ha adattato i prodotti più svariati – con particolare riferimento a H.P. Lovecraft –, perciò una longevità speculare a quella di Black Mirror e Love, Death & Robots è augurabile. Per approfondire l'argomento, ecco le recensioni entusiastiche di Cabinet of Curiosities.

E voi cosa ne pensate? Alcune di queste serie verranno rinnovate, oppure le speranze sono ormai vane? Fatecelo sapere nei commenti!