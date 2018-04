Netflix ordina Another Life, space drama con Katee Sackhof

L'attrice Katee Sackhof torna a collaborare con Netflix per lo space drama Another Life, la nuova serie TV ordinata dal colosso dello streaming. Interpreterà il ruolo dell'astronauta Niko Breckinridge, al comando di una giovane crew incaricata di investigare sulla creazione di un artefatto alieno, in cerca di prove dell'esistenza di esseri alieni.

La Sackhoff è stata già vista in azione in diverse produzioni anche recenti: ha vestito i panni del Colonnello (poi avanzata al grado di Capitano) Kara “Starbuck” Thrace, in Battlestar Galactica, oltre ad aver interpretato Vic Moretti nella serie TV drammatica Longmire, per essere poi approdata in The Flash, dove in un episodio della quarta stagione è stata l'antagonista metaumana Amunet Black.

Another Life ha già 10 episodi in cantiere, e vedrà Aaron Martin (creatore dello show) nel ruolo di showrunner, aiutato in questo compito dalla producer Noreen Halpern, famosa per aver lavorato ad Alias Grace.

Questa serie TV conferma l'impegno di Netflix nel portare costantemente nuovi contenuti all'interno del suo catalogo dedicati agli amanti dello sci-fi: l'annuncio sui lavori di Another Life segue a ruota l'uscita di un altro capostipite del genere, Lost in Space, che dopo aver ricevuto un'accoglienza molto timida da parte del pubblico si prepara ora a rinnovarsi per una seconda stagione, per la quale manca ancora l'ok ufficiale del colosso.