Netflix ordina la commedia ‘Dead to Me' di Liz Feldman

Stando a quanto riportato in rete dai maggiori portali di informazione sul mondo dell’intrattenimento il colosso dello streaming avrebbe dato il via libera alla produzione della commedia dark scritta da Liz Feldman (2 Broke Girls). A bordo, in veste di produttori esecutivi dello show, figurano anche Will Ferrell e Adam McKay.

Il progetto è composto da ben dieci episodi e si svilupperà attorno ad una potente amicizia che sboccia tra una vedova fortemente ferita e uno spirito libero con un segreto scioccante. Liz Feldman si occuperà inoltre della sceneggiatura del serial, ricoprendo anche la carica di produttrice esecutiva e di showrunner. Lo show è prodotto dalla Gloria Sanchez Productions, la controparte femminile della Gary Sanchez Productions. La compagnia di Will Ferrell, di Adam McKay e di Jessica Elbaum sarà produttrice esecutiva di Dead to Me assieme ai CBS Television Studios.

Per Liz Feldman questa rappresenta la prima occasione di collaborazione in una serie targata Netflix. Nel 2016 firmò un accordo con i CBS Television Studios dopo aver intrattenuto una lunga relazione con la Warner Bros. Television, periodo in cui diede vita a One Big Happy per la NBC ed entrò a far parte del team impegnato nella stesura dello script di 2 Broke Girls e del The Ellen DeGeneres Show.