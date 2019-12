Netflix ordina la docuserie Cheer, sulle cheerleader di un college americano

Netflix ha ordinato una nuova docuserie a cura di Greg Whiteley, regista di un'altra serie collegiale, Last Chance U. Intitolata Cheer, la docuserie sarà composta da sei episodi e seguirà le vicende di un gruppo di competitive cheerleader del Navarro College di Corsicana, in Texas. Lo show dovrebbe essere pronto nel 2020.

La descrizione ufficiale di Netflix riporta:"Guidato da Monica Aldama, il piccolo junior college ha vinto 14 campionati nazionali dal 2000. La posta in gioco è alta ma per questi atleti l'unica cosa più brutale dei loro allenamenti e più eccezionale delle loro prestazioni sono le storie di avversità e di trionfi che si nascondono dietro gli stessi membri del team. Nel corso di sei episodi gli spettatori si uniranno alle cheerleader del Navarro College mentre affrontano infortuni, sacrifici, battute d'arresto personali e trionfi, il tutto portando ad una gara finale pungente e adrenalinica del Campionato Nazionale".



Greg Whiteley ha commentato così il progetto di Cheer:"La nostra nuova serie Cheer riguarda tanto le cheerleader quanto Last Chance U riguarda il football. Vale a dire, ha delle cheerleader. Molte cheerleading. Ma i momenti più toccanti sono che accadono lontano dalla pratica di cheerleading. Una cheerleader del college si confronta con gli stessi problemi che ogni giovane del college deve affrontare. Ciò che la nostra serie mostra è che i problemi fuori dal tappeto non possono fare a meno di sanguinare sul tappeto. Mostrare la poesia tra la precisione della loro routine giustapposte alla complessità delle loro vite personali è tra i miei momenti preferiti della serie e sono entusiasta che gli spettatori possano sperimentare il mondo grintoso ma bello del Navarro College".

Per quanto riguarda Netflix è stato annunciato che meno del 20% ha concluso The Irishman nelle prime 24 ore d'uscita mentre nel nostro speciale potete scoprire la top 3 di uscita Netflix nel mese di dicembre.