Netflix ordina Maid, serie dramedy al femminile prodotta da Margot Robbie

Netflix ha dato l'ordine per la serie Maid, una serie con cast femminile ispirata al best seller di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Il progetto è firmato dalla sceneggiatrice Molly Smith Metzler (Orange is the New Black) ed è co-prodotto dalla LuckyChap Entertainment di Margot Robbie.

Il progetto è in fase di sviluppo e tra i produttori figurano anche John Wells e Warner Bros Television.

Maid, descritta come una serie dramedy, racconta la storia di una madre single che per sbarcare il lunario lavora come donna delle pulizie, lottando con la povertà e la burocrazia. Narrato dal punto di vista della protagonista, la serie promette di essere uno spaccato vivo e stimolante della povertà negli Stati Uniti.

Molly Smith Metzler sarà anche showrunner del progetto. I produttori esecutivi saranno John Wells ed Erin Jontow, Margot Robbie, Tom Ackerley e Brett Hedblom.

"Il libro di Stephanie Land è una lettura potente e necessaria, con una visione incredibile delle lotte che le persone affrontano quotidianamente per superare le difficoltà" ha dichiarato LuckyChap Entertainment in una nota. "Siamo entusiasti di collaborare con John Wells e il suo fantastico team, così come WBTV e Netflix, per far sì che questa raggiunga il più vasto pubblico possibile."

"Stephanie racconta la storia toccante e straordinariamente umana di una giovane donna che lotta per dare un futuro sicuro a se stessa e a sua figlia". ha aggiunto Wells. "Siamo lieti di poter collaborare con LuckyChap, Warner Bros e lo straordinario talento di Molly Metzler per raccontare questa commovente storia."

Pubblicato a gennaio, il libro di Stephanie Land, nato da un articolo scritto nel 2015 per Vox, ha debuttato al terzo posto nella classifica dei best seller del New York Times.

Tra le ultime novità di Netflix, l'annuncio dello spin-off di Vikings Valhalla, e l'atteso The Witcher già rinnovato per la seconda stagione.