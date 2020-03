Netflix ordina Mulligan, serie animata post-apocalittica con Tina Fey e Robert Carlock

Cosa accade quando una razza aliena distrugge il pianeta Terra? Come se la caveranno gli esseri umani superstiti? A raccontarcelo la prossima serie animata Netflix intitolata Mulligan con protagonisti Tina Fey e Robert Carlock.

Ecco la sinossi ufficiale della serie anta dal nuovo sodalizio tra i due attori:

"Dopo che un attacco alieno ha distrutto la Terra, quello che rimane dell'umanità h al'occasione di ricostruire la società dalle sue macerie. Riusciremo a farlo nel modo giusto stavolta? Ma soprattutto: qualcuno sa come coltivare?"

La serie è stata ideata a quattro mani da Carlock e Sam Means, mentre Fey li affiancherà come produttore esecutivo insieme a David Miner, Eric Gurian, Scott Greenberg e Joel Kuwahara.

La prima stagione sarà costituita di 20 episodi ed è un prodotto targato Universal Television, divisione degli NBCUniversal Content Studios, in associazione con Little Stranger, Inc., Bevel Gears, 3 Arts Entertainment e Bento Box Entertainment.

Mulligan non è il primo progetto che ha visto di nuovo insieme Carlock e Fey dopo Unbreakable Kimmy Schmidt: i due attualmente sono al lavoro su una commedia, ancora senza titolo, prodotta da NBC e Universal TV, che vedrà protagonisti Ted Danson, Holly Hunter e Bobby Moynihan ed è incentrata su un ricco uomo d'affari (Danson) in corsa per la carica di sindaco di Los Angeles, ma per le ragioni più sbagliate che potremmo immaginare.