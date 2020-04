Netflix ordina All Of Us Are Dead, serie zombie coreana

Netflix ha annunciato i piani per la realizzazione di All of us are dead, una serie basata sul popolare webtoon Now At Our School che promette di essere una "nuova interpretazione" del genere zombie coreano. Il colosso dello streaming produrrà la serie originale mettendo a capo del progetto Lee JQ, regista di Intimate Strangers.

All Of Us Are Dead sarà incentrata su un gruppo di studenti delle scuole superiori che si trovano ad affrontare una situazione di estrema crisi quando restano intrappolati nella loro scuola, mentre un virus zombie si diffonde come un incendio. Il webtoon originale è stato molto apprezzato in Corea e ha riscosso successo anche in Indonesia, Tailandia e Taiwan.

La serie originale Netflix è scritta da Chun Sung-il e sarà diretta dallo stesso Lee JQ e da Kim Nam-su. Sarà prodotta da JTBC Studios in associazione con Film Monster e sarà pubblicata in tutti i paesi in cui è attiva la piattaforma. Non c'è ancora una data ufficiale per il debutto.

La Corea ha una ricca storia con il genere zombie, basti pensare al recente Train To Busan, grande successo al botteghino nel 2016. La prima produzione originale coreana di Netflix, Kingdom, è giunta alla seconda stagione, che ha debuttato in streaming il mese scorso.

Nel settembre dell'anno scorso, Netflix ha ordinato altre serie originali coreane tra cui The School Nurse Files, My Holo Love ed Extracurricular.

Tra le novità più recenti su Netflix va segnalata la serie Unorthodox, mentre è in arrivo la seconda stagione di Dead to me, di cui puoi vedere qui il trailer.