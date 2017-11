Netflix ordina una nuova serie con i produttori di Narcos

Netflix ha stretto un nuovo accordo con i produttori diper realizzare la sua prima produzione originale colombiana, il cui debutto è fissato per il 2019.

A produrre la nuova serie sarà il nominato all’Oscar Ciro Guerra (Embrace of the Serpent, Birds of Passage), mentre le riprese dovrebbero avere inizio la prossima estate. Scritta da Carlos Contreras (El Chapo, I Dream In Another Language), la serie ancora senza un titolo ufficiale seguirà la storia di un giovane detective che con il suo partner si spingerà nelle profondità dell’Amazzonia per indagare su una serie di bizzarri omicidio. Presto scopriranno che nasconde più misteri la giungla che le morti su cui stanno investigando, quando si imbatteranno in una tribù di indigeni che ha un incredibile segreto che è disposta a mantenere.

Si tratta dell’ennesima serie ad essere girate in America latina, dopo Ingobernable, Club de Cuervos, La Casa de las Flores, Edha, Narcos, Samantha!, O Mecanismo, O Matador, 3% e Coisa Mais Linda.