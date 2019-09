Netflix ha ordinato Equinox, un thriller sovrannaturale basato su un podcast danese

Netflix ha ordinato una serie di genere thriller sovrannaturale, Equinox, basata su un podcast danese che ha riscontrato un ottimo successo in patria ed è intitolato Equinox 1985.

Lo show sarà diviso in sei parti, la creatrice è Tea Lindeburg e le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Il produttore esecutivo sarà Piv Bernth (The Killing) e vedrà la collaborazione di Apple Tree Productions e ITV Studios.



Equinox è ambientato in Danimarca e segue la storia di una donna, Anna, rimasta traumatizzata dalla scomparsa misteriosa di una classe scolastica nel 1999, quando aveva dieci anni. Anna cercherà di scoprire cosa è successo, a venti anni di distanza dell'evento, quando l'unica sopravvissuta della classe muore in condizioni poco chiare. La serie alternerà scene del presente e del passato.



Il podcast da cui è tratta la serie è stato tra i più ascoltati in Danimarca e Bernth l'ha descritta come una "storia sulle differenze tra realtà e immaginazione e la relazione tra libero arbitrio e destino".

Equinox non è la prima produzione danese ad arrivare su Netflix e segue The Rain, che negli scorsi mesi è stata rinnovata per una terza stagione.

Netflix si è anche aggiudicata i diritti delle nove stagioni di Seinfeld, che arriveranno nel 2021 e proveranno a compensare la perdita di Friends e di The Office.