Netflix ha ordinato The Silent Sea, serie trhiller dove l'acqua sulla Terra sta finendo

Dopo l'annuncio di una serie con protagonista il pupazzo satirico Abla Fahita, Netflix ha ordinato una nuova serie originale sudcoreana, The Silent Sea, che sarà prodotta dall'attore di successo Jung Woo-sung.

Tra le informazioni disponibili al momento, sappiamo che The Silent Sea è un thriller e serie di fantascienza ambientata in un futuro in cui l'acqua sulla Terra sta per finire.



Il nuovo Netflix original si basa sul cortometraggio omonimo diretto da Choi Hang-yong nel 2004, che riuscì a catalizzare l'attenzione durante il Mise-en-scene Short Film Festival, manifestazione che si tiene ogni anno in Corea. La storia segue un gruppo di scienziati coreani, i quali partono verso la Luna per provare a recuperare alcuni campioni sconosciuti che si trovano in una stazione di ricerca abbandonata.



Choi Hang-yong dirigerà anche la serie, che è stata sviluppata da Jung Woo-sung e la sua agenzia Artist Company. La sceneggiatura, inoltre, è stata affidata a Park Eun-kyo, autore conosciuto per aver scritto quella di Mother(2009), pellicola diretta da Bong Joon-ho, fresco vincitore della palma d'oro al Festival di Cannes del 2019, con Parasite.

Grazie alla lavoro fatto con Mother, Park Eun-kyo ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura agli Asian Film Awards del 2010.



Lee Yoon-jung è un attore che si è affermato sia a livello commerciale che a livello critico, ma dal 2016 ha iniziato a dedicarsi anche alla produzione, esordendo in questo ruolo con Remember You. Nel 2020 farà anche la prima esperienza da regista (in Guardian) e reciterà nel thriller Beasts Clawing at Straws, in uscita a febbraio.