Netflix sarà partner dei prossimi Breakthrough Brits dei BAFTA

Breakthrough Brits, il programma dei BAFTA impegnato nella ricerca di nuovi talenti inglesi, ha deciso di realizzare una partnership con il colosso dello streaming, Netflix. L'iniziativa potrebbe segnare l'inizio non soltanto di un'apertura internazionale ma anche di un nuovo sodalizio tra il mondo dello streaming e quello del cinema e della TV.

Sostituendosi al marchio di moda Burberry, Netflix è diventato partner di Breakthrough Brits dei BAFTA, programma che ha l'obiettivo di individuare e aiutare ad emergere nuovi talenti inglesi.

La notizia indica la volontà di espandere l'iniziativa dei Breakthrough Brits oltre il suolo del Regno Unito, poiché grazie a questo accordo con il colosso dello streaming americano si potranno scovare nuove artisti da valorizzare al di fuori dai confini britannici.

Da quest'anno, infatti, la selezione è aperta non soltanto agli inglese che risiedono in Gran Bretagna, ma anche a quelli che si trovano negli Stati Uniti.

Si tratta di un primo passo verso la possibile apertura nei prossimi anni a talenti non necessariamente britannici, per trasformare quella di Breakthrought Brits in un'iniziativa dal respiro internazionale.

Tale avvicinamento a livello cinematografico tra U.K. e USA è dovuto all'aumento dei prodotti inglesi nella celeberrima piattaforma di streaming, per cui l'intenzione di Netflix sarebbe quella di aprire nuovi studi permanenti in terra inglese.

L'amministratrice delegata dei BAFTA (potete scoprire i vincitori dei BAFTA 2019 su Everyeye.it), Amanda Berry, ha detto di essere felice di questa partnership perché consentirà di promuovere i talenti provenienti da altre parti del mondo, dando vita a un scambio creativo tra Paesi diversi.

Nell'ultima edizione non erano mancate le perplessità sulla candidatura ai BAFTA di Roma, il film di Alfonso Cuaròn distribuito principalmente in streaming, poi vincitore agli scorsi Oscar come miglior pellicola straniera (su Everyeye.it trovate la recensione di Roma).

Alla fine il trionfo del regista messicano anche ai BAFTA e queste nuove iniziative forse indicano che il rapporto tra gli organizzatori dei prestigiosi premi cinematografici britannici e Netflix si sta indirizzando verso una sempre maggiore collaborazione.