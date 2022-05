Netflix pensa al live streaming: rivoluzione in arrivo!

Netflix non si ferma. Tanti gli annunci dopo il calo in borsa. Lo streamer vuole infatti introdurre un'opzione più economica con pubblicità, e adesso annuncia una novità che potrebbe rivoluzionare tutto: Netflix infatti andrà live!

La notizia arriva da Deadline, che chiarisce che l'idea è ancora in fase di sviluppo. Se andasse in porto potrebbero arrivare sui nostri schermi una serie di show senza sceneggiatura e speciali stand-up. Ma non solo, perché la versione live andrebbe a cambiare anche le regole dei talent e concorsi, permettendo di votare dal vivo. Sarebbe ad esempio il caso di Dance 100, serie basata su una gara di danza in arrivo.

Ma non solo, perché con questa funzionalità, lo streamer potrebbe portare live il suo festival Netflix Is A Joke. L'evento comedy è formato da circa 300 spettacoli di cabaret portati in tutta Los Angeles, tra cui quelli di Dave Chappelle, Larry David e Pete Davidson. 12 di questi sono stati girati e mandati proprio su Netflix, mentre altri sono andati perduti. In futuro, si potrebbe potenzialmente mandare in onda tutti gli spettacoli dal vivo.

Come già accennato, questa opzione potrebbe anche portare sui nostri schermi serie senza script, implementando così l'uso di tecnologie e non solo. In questo senso Netflix ha già sperimentato diversi modelli di rilascio per le sue serie non sceneggiate ed esperimenti sociali come The Circle e Love Is Blind. Con questo cambiamento si potrebbe andare ad aggiungere altri prodotti di questo genere, e non solo.

Tuttavia bisognerà ancora attendere: Deadline chiarisce infatti che al momento si sta valutando la fattibilità dell'operazione, e che non ci sono dei tempi per l'arrivo di questa funzionalità. Non ancora. Voi cosa ne pensate? Siete felici che Netflix arrivi anche live?