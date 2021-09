Netflix perde un altro pezzo: ecco quale serie crime lascerà la piattaforma streaming

Sebbene settembre sia un mese ricchissimo di new entry per Netflix, il catalogo del colosso dello streaming è pronto a dire addio ad un'amata produzione inglese. Stiamo parlando di Ripper Street, la serie ambientata nel 1889 a Whitechapel, nell'East End di Londra, sei mesi dopo gli omicidi di Jack lo Squartatore.

Lo show andato in onda dal 2012 al 2017, è stato cancellato dopo 5 stagioni e un totale di 37 episodi visti gli ascolti non proprio eccezionali. Ripper Street è stata prodotta per le prime due stagioni dall'emittente britannica BBC, salvo poi essere cancellata già nel 2013. In questa occasione i fan hanno organizzato una raccolta firme per richiedere la continuazione della serie che è andata avanti per altre tre stagioni grazie al supporto di Amazon Prime Video.

Ripper Street lascia Netflix in modo definitivo il prossimo 7 settembre e in molti si domandano dove di qui in avanti potranno essere visti tutti gli episodi di questo show guidato dall'ispettore Edmund Reid e della sua squadra di ufficiali, che mirano a mantenere la legge e l'ordine in una cittadina terrorizzata da uno spietato criminale.

Negli ultimi mesi tra l'altro, Netflix ha cancellato molteplici serie. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Jupiter's Legacy che ha chiuso i battenti tra lo stupore generale dopo appena una stagione. Cosa ne pensate di queste scelte del colosso dello streaming? Fatecelo sapere nei commenti.