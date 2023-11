Netflix, la piattaforma di streaming si dedicherà agli eventi sportivi?

Netflix e le altre piattaforme di streaming fanno sempre più parte della quotidianità del pubblico di tutto il mondo, e, mentre altri competitor come Amazon Prime Video, hanno da tempo cominciato a comprare i diritti per la trasmissione degli eventi sportivi, Netflix sembra ancora non intenzionata ad entrare in quella fetta di mercato.

Dopo aver parlato del fatto che David Beckham non abbia potuto vedere la docuserie a lui dedicata in anteprima, torniamo a parlare del legame di Netflix con lo sport e di come, nonostante i forti investimenti sul tema, la piattaforma non sia interessata ad acquisire i diritti di alcun evento sportivo.

Parlando con Variety, Brandon Riegg ha spiegato la posizione dell’azienda: “Lo sport è una sorta di incredibile motore narrativo. Dico sempre che è la più grande soap opera che esista, giusto? Non sai mai cosa ti aspetti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel creare spettacoli e proporre franchise che alimentino questo appetito e che regalino ai fan, e anche ai non fan, uno sguardo diverso sui mondi sportivi e sui personaggi che li abitino”.

Quindi il dirigente ha spiegato la posizione di Netflix a proposito del mercato relativo alle dirette sportive: “Ted Sarandos, il nostro CEO, ha detto: ‘ Non siamo contro lo sport. Siamo a favore del profitto’. Quindi non è in linea con la nostra strategia e il nostro modello di business. Penso che ci siano piattaforme eccezionali che ottengono i diritti per le dirette, e noi stiamo cercando di attingere in modo diverso a quel pubblico di fan con la nostra programmazione narrativa”.

La collana di Untold, adorata dai tifosi di vari sport intorno al mondo, è un ottimo esempio di questa idea di voler raccontare lo sport attraverso aneddoti e storie più o meno scandalose che riguardino leghe, atleti e tutti i personaggi coinvolti in questo senso.

In attesa di poter vedere quali saranno i prossimi prodotti di Netflix legati al mondo dello sport, vi lasciamo alla recensione del primo volume di Untold, dedicato alla famigerata rissa del Palace di Auburn Hills.