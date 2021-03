Netflix, poca inclusività per lo streaming: solo poche serie TV sono per ipovedenti

Quando si parla di inclusività si possono intendere tante cose, ma raramente il discorso verte sull'ipovisione. Per questo un recente studio di Lenstore ha voluto spostare l'accento sulle piattaforme streaming come Netflix e Disney+, e la percentuale di prodotti resi più accessibili agli ipovedenti.

Dai risultati della ricerca si evincerebbe dunque che ancora troppi film e programmi TV sono sprovvisti di autodescrizione (AD).

Lo studio si è soffermato principalmente nel quantificare i titoli presenti sulle piattaforme Netflix e Disney+ che ne sono invece forniti, rilevando un'alta percentuale per il servizio streaming della Casa di Topolino, e una purtroppo più bassa per la prima.

Come potete vedere anche dalle immagini presenti nella nostra gallery, su un totale di 4.177 titoli del catalogo Netflix, solo il 39,22% è dotato di AD, mentre per Disney+ si rileva una percentuale pari al 68,01% su 1091 titoli presi in esame.

Tra i titoli più visti su Netflix con AD troviamo alcuni tra i più popolari in circolazione, come le serie tv Breaking Bad e The Crown e classici del cinema come Il Padrino e Il Miglio Verde, ma anche recenti cinecomic come Spider-Man: Un Nuovo Universo. Stesso discorso, tuttavia, si può fare per quelli che sono sprovvisti di autodescrizione, come il popolarissimo anime L'Attacco dei Giganti o un film cult come Forrest Gump.

Similmente, ma mostrando un trend più in positivo, su Disney+ abbiamo alcune tra le più recenti uscite come The Mandalorian e Avengers: Endgame nella colonna dei titoli AD+, assieme ai primi film di Star Wars e prodotti Disney Pixar come Toy Story o Coco. D'altra parte, titoli incredibilmente popolari come La Vita è Bella, Mamma, Ho Perso l'Aereo o Crescere, Che Fatica! non sono dotati di autodescrizione.

Vedremo, tuttavia, come si evolverà la situazione in futuro, e quali saranno le misure che i vari servizi streaming adotteranno per rendere eventualmente ancora più inclusivi i propri cataloghi.