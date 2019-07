Netflix porterà The Witcher al Comic-Con: in arrivo il trailer?

Giornata ricca di avvenimenti oggi, per quel che riguarda una delle serie Netflix più attese. Dopo la pubblicazione del primo poster e delle immagini ufficiali di The Witcher , è arrivata anche la notizia che il colosso dello streaming il suo Original all'interno del Comic-Con di San Diego, la elebre convention dedicata al mondo della pop colture.

Netflix sarà presente all'interno della nota sala H e salirà sul palco il 19 luglio. Insieme alla serie tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che negli ultimi anni ha ricevuto anche un adattamento videoludico grazie alla trilogia di The Witcher, sarà presente anche The Dark Crystal: La Resistenza, un'altra serie fantasy, basata sul film del 1982 The Dark Crystal.

Questa è la sinossi ufficiale:

"The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità".

La presenza della serie in una convention così importante a livello mondiale, potrebbe forse significare che Netflix sia intenzionata a lanciare il primo trailer ufficiale per un prodotto che sta generando molto attesa e curiosità sia tra gli appassionati della saga cartacea, sia da coloro che hanno avuto modo di conoscere il mondo crudo e fantasy di The Witcher attraverso i videogiochi sviluppati da CD Projekt RED.

La serie The Witcher avrà come protagonista Henry Cavill (L'uomo d'acciaio) nel ruolo dello strigo Geralt di Rivia. Non si hanno ancora notizie ufficiali per quel che riguarda l'arrivo della serie all'interno della piattaforma streaming di Netflix, anche se lo scorso maggio un leak su The Witcher potrebbe aver svelato la data d'uscita.