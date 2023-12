Netflix prende Kaitlyn Dever? La star in lizza per The Last of Us nella nuova serie

Netflix arricchisce il proprio catalogo australiano con una nuova miniserie tv dal titolo Apple Cider Vinegar. Nel cast ci sarà anche una delle interpreti più citate del momento; Kaitlyn Dever è tra i papabili a ricoprire un ruolo nella seconda stagione di The Last of Us e farà parte del cast dello show Netflix.

Apple Cider Vinegar racconta la storia di una famigerata truffa nell'industria della salute e del benessere. Diretta da Jeffrey Walker, la serie avrà nel cast, oltre a Dever, anche Alycia Debnam-Carey e Aisha Dee.



Creata dalla scrittrice australiana Samantha Strauss, Apple Cider Vinegar è ispirata ad una vera storia, quella dell'influencer australiana del campo del benessere, Belle Gibson, che fu capace di costruire un enorme seguito sui social media sostenendo di poter superare con successo una diagnosi di cancro terminale attraverso una dieta sana e altri rimedi legati al wellness. Nel frattempo sono usciti i nuovi dati su 18.000 serie tv di Netflix, con i dettagli sulle serie cancellate più viste.



La descrizione della serie australiana spiega che Apple Cider Vinegar 'si svolge agli albori dei social media, e segue due giovani donne - Belle e Milla - che cercano di curare le loro malattie, potenzialmente letali, attraverso la salute e il wellness, motivando le loro crescenti comunità online lungo il percorso. Tutto ciò sarebbe d'ispirazione se fosse vero'.



La produzione della serie si svolgerà a Melbourne, in Australia, grazie a VicScreen attraverso il Victorian Production Fund. Nel frattempo Kaitlyn Dever potrebbe debuttare su The Last of Us, come riportano i media nelle ultime settimane.