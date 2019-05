Netflix prepara Paranormal, la sua prima serie drammatica prodotta in Egitto

Netflix ha appena annunciato di aver avviato i lavori di produzione per il suo primo progetto in collaborazione con l'Egitto, si tratta della serie drammatica Paranormal.

La serie sarà tratta dal libro di Ahmed Khaled Tawfik dallo stesso titolo e il servizio di streaming ne ha ordinato la serie, ambientata in medio oriente, e che verrà prodotta da Mohamed Hefzy e Amr Salama, con quest'ultimo ingaggiato anche per la regia e la scrittura degli episodi.

Ambientata negli anni '60, la serie - una combinazione di mystery e suspense - descrive le avventure del Dr. Refaat Ismail, un ematologo single che si ritroverà costretto ad affrontare una serie di eventi soprannaturali.

Khaled Tawfik, scomparso nel 2018, è stato uno degli autori più prolifici di sempre, avendo partorito più di 200 libri ed è stato il primo tra gli autori contemporanei del mondo arabo ad occuparsi nei suoi romanzi di argomenti quali l'horror, la fantascienza e il thriller di stampo medico.

Le riprese della serie si svolgeranno in Egitto e sarà il terzo progetto originale della compagnia ambientato in Medio Oriente, dopo Jinn e Al Rawabi School for Girls.

"Siamo molto felici all'idea di investire ulteriormente in produzioni in Medio Oriente, adattando l'acclamata serie di romanzi di Paranormal in uno show eccitante. Siamo inoltre felici di poter collaborare con il produttore Mohamed Hefzy e il regista Amr Salama, la cui visione creativa ci permetterà di raggiungere un pubblico internazionale", è quanto dichiarato da Kelly Luegenbiehl, vice presidente dei contenuti originali internazionali a Netflix.

Salama ha aggiunto: "Sono molto emozionato per questo progetto, era il mio sogno poter adattare Paranormal del compianto Ahmed Khaled Tawfik e trasformarlo in un dramma da quando voglio fare il filmmaker. Sono orgoglioso di poter presentare i libri in una nuova luce, pur mantenendo l'essenza di Paranormal. Non vedo l'ora di mostrare queste storie eccitanti al pubblico di Netflix, ovvero ai 190 paesi sparsi per il mondo".

Per quanto riguarda le produzioni internazionali Netflix in arrivo, c'è molta attesa sia per la seconda stagione di Dark (Germania) che per il ritorno de La casa di carta (Spagna).