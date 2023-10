Netflix prepara la serie tv su John F Kennedy: sarà la versione USA di The Crown

Dopo il controverso Blonde di Andrew Dominik con Ana de Armas e The Irishman di Martin Scorsese, la piattaforma di streaming on demand Netflix torna alla figura del presidente JF Kennedy, questa volta con una mini-serie televisiva interamente dedicata al famoso politico statunitense.

A riportarlo in esclusiva Variety, secondo cui la serie sarà basata sul libro acclamato dalla critica “JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956” di Fredrik Logevall: il volume, originariamente pubblicato nel 2020, è la prima parte di una biografia in due parti, con la prima parte che esamina la vita di Kennedy dalla nascita fino al suo periodo come senatore del Massachusetts. L'acclamato sceneggiatore Eric Roth sarà showrunner e produttore esecutivo del progetto, che le fonti descrivono come una versione americana di The Crown, la popolarissima e pluripremiata serie tv di Netflix incentrata sulla monarchia inglese e sul regno della regina Elisabetta II e la famiglia reale britannica (la figura di Kennedy è apparsa nella serie tv inglese).

Il nome di Eric Roth dovrebbe bastare da solo a suscitare l'interesse degli abbonati di Netflix verso il progetto: vincitore dell'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Forrest Gump nel 1995, da allora l'autore è stato nominato altre sei volte agli Academy Awards, per Insider di Michael Mann, Munich di Steven Spielberg e Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher, oltre a A Star is Born di Bradley Cooper e Mank di David Fincher (altra opera Netflix): tra le sue firme più recenti ricordiamo Dune di Denis Villeneuve e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

