Netflix prepara una serie comedy adolescenziale con Mindy Kaling

Nelle scorse ore, Netflix ha ufficialmente annunciato di aver messo in cantiere un nuovissimo progetto televisivo, che vedrà coinvolta la sceneggiatrice ed attrice Mindy Kaling in veste di produttrice e principale ispirazione dietro al soggetto della serie, che si incentrerà dunque sulla sua infanzia trascorsa con Lang Fisher.

Questo lavoro segnerà dunque la seconda collaborazione tra le due sceneggiatrici, che in passato avevano lavorato assieme al progetto noto come The Mindy Project.

Il nuovo progetto, ancora senza un titolo ufficiale, si comporrà di 10 episodi, che seguiranno la complicata vita di una ragazza adolescente, di origine indio-americana e molto contemporanea. A dare la conferma è stata proprio Mindy Kaling, con un post sul proprio profilo Twitter.

A produrre il tutto troveremo Howard Klein e David Miner, mentre Kaling e Fisher rivestiranno il ruolo di showrunner. Negli ultimi tempi, Mindy Kaling si è fatta strada nel panorama televisivo odierno, grazie al proprio lavoro attrice, sceneggiatrice, regista e produttrice di serie TV di successo, tra le quali citiamo The Office (con Steve Carell e John Krasinski) e il già accennato The Mindy Project, nel quale condivideva la scena assieme a Chris Messina (che tra poco rivedremo nel cinecomic Birds of Prey), Ed Weeks ed Anna Camp. Ed è proprio con The Office che la Kaling, grazie alla propria visione, è riuscita ad aggiudicarsi la prestigiosa nomination agli Emmy Awards per la miglior sceneggiatura di una serie comedy.

Al cinema, invece, l'abbiamo rivista recentemente nel film Ocean's Eight e apparirà, tra pochissimo, nel film Late Night, assieme ad Emma Thompson.