Netflix sta preparando una docu-serie sull'uomo che ha generato più di 500 figli

La vicenda del donatore seriale che avrebbe contribuito a generare più di 500 figli sparsi per il mondo è recentemente tornata alla ribalta delle cronache dopo l’alt alle donazioni che gli è stato imposto da un tribunale olandese. Netflix non si è lasciata sfuggire l’occasione e sta esplorando la possibilità di farne un documentario.

Jonathan Meijer è uno youtuber olandese che, attraverso le sue donazioni di sperma, è diventato padre di più di 500 figli generando polemiche e scatenando la reazione del tribunale che gli ha imposto di mettere fine alla pratica pena una multa di centomila euro per ogni infrazione.

Netflix, dal canto suo, ha colto la palla al balzo per portare sulla sua piattaforma una storia tanto particolare e controversa e una serie documentario sulla vicenda è già in produzione.

Sempre attenta a inchieste che possono interessare una grande fetta di pubblico, la casa della N rossa ci ha ormai abituato a questo tipo di prodotto, come testimoniato dalla recente pubblicazione di Il caso Alex Schwazer.

Grazie ai racconti di un gruppo di appassionate e furiose mamme, la serie racconterà la tortuosa storia di un uomo che ha truffato persone in tutto il mondo e di come queste madri siano ora in missione per cambiare la legge ed evitare che ne inganni altre.

Meijer è stato infatti inibito dal donare in Olanda per un certo numero di anni ma è accusato di aver spostato la sua attività in altre zone del mondo e ora vive in Kenya. Il tribunale olandese ha deliberato che il protagonista della strana vicenda abbia deliberatamente mentito a coloro che hanno ricevuto le sue donazioni a proposito del numero di bambini che ha generato e che questo ha creato un’enorme rete di parentele con centinaia di fratellastri e con la potenzialità di gravi problemi di traumi psicologici.

La serie si prenderà carico di esaminare la questione delle frodi in un’industria non regolamentata e indagherà sul torbido mondo della fertilità assistita scoprendo come, a causa della mancanza di leggi globali, alcune cliniche continuino a consentire donazioni anonime.

